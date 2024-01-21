Apple випустить Vision Pro у всьому світі до WWDC 2024: Що відомо

UAportal розповів, що відомий китайський аналітик Мінг-Чі Куо оприлюднив очікувану міжнародну дату виходу шолома Vision Pro від Apple. Поки технологічний гігант готується до запуску в США, Куо натякнув, коли цей революційний продукт стане доступним в інших країнах.

Що відомо

За словами Куо, Apple планує випустити шолом Vision Pro по всьому світу до червневої Всесвітньої конференції розробників (WWDC) у 2024 році.

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Відкривши доступ до пристрою та його операційної системи visionOS напередодні конференції, розробники з усіх куточків світу матимуть можливість дослідити та ознайомитися з його можливостями.

Ціна та коли очікувати

У США прийом попередніх замовлень на шолом Vision Pro розпочався 19 січня, а фактичні продажі розпочнуться 2 лютого. Стартова ціна цього надсучасного гаджета становить $3499 і включає стандартну конфігурацію з 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті для зберігання даних.

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