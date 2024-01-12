Apple Vision Pro: Що відомо про окуляри віртуальної реальності

Напередодні майбутнього випуску гарнітури Apple Vision Pro в мережі з'явилися деяка інформація про пристрій, що дає змогу поглянути на його можливості. UAporal розповідає подробиці.

Що відомо

Як зазначено в офіційному пресрелізі, довгоочікувана гарнітура працюватиме на базі власного процесора Apple M2. Крім того, пристрій буде оснащений чіпом R1, який відповідатиме за обробку даних з масиву з 12 камер, п'яти датчиків і шести мікрофонів.

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Продуктивність

Vision Pro може бути оснащений значним обсягом оперативної пам'яті – 16 ГБ. Крім того, користувачі можуть розраховувати на широкі можливості зберігання даних, з можливістю до 1 ТБ. Базова модель матиме 256 ГБ ПЗУ.

Ціна та коли очікувати

Для тих, хто бажає придбати Apple Vision Pro, попередні замовлення відкриються в США 19 січня, а офіційні продажі розпочнуться 2 лютого. Цей надсучасний гаджет за ціною $3499 пропонує широкий спектр передових функцій.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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