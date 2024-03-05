Apple представила новий MacBook Air з чипом M3: що відомо про новинку та скільки коштує

Apple представила оновлену версію свого ноутбука MacBook Air. Зберігаючи елегантний дизайн попередньої моделі, новий MacBook доступний у двох версіях з діагоналлю дисплея 13 і 15 дюймів. UAportal розповів, що головною особливістю цієї версії є новий чіп M3, який забезпечує виняткову продуктивність.

Чип M3 виводить новий MacBook Air на рівень, недоступний для його попередників. Крім того, Apple інтегрувала в новий MacBook Air механізм декодування AV1, що забезпечує більш ефективне та якісне відтворення відео з популярних потокових сервісів.

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Новий MacBook Air не тільки вражає своєю обчислювальною потужністю, але й розширює можливості підключення. Підтримка Wi-Fi 6E гарантує швидке та надійне з'єднання з Інтернетом, що дозволяє користувачам безперешкодно залишатися на зв'язку.

Крім того, Apple зосередилася на покращенні якості аудіо та відеодзвінків на MacBook Air, включивши в нього мікрофон з режимами ізоляції голосу та широкого спектра. Ці функції спрямовані на підвищення чіткості звуку під час дзвінків для покращення комунікації.

Що стосується ціни та доступності, то фанати Apple з нетерпінням чекають на новий MacBook Air. Пристрій вже доступний для попереднього замовлення на офіційному сайті за стартовою ціною $1099. Що стосується індивідуального стилю, покупці можуть обрати один з декількох варіантів кольору, серед яких Midnight, Starlight, Space Gray та Silver.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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