Ангельський гороскоп на жовтень: чого слід остерігатися Ракам і що може статися з Рибами

Кожен знак зодіаку має свого ангела-охоронця серед архангелів, стверджують астрологи. Саме його можна просити про допомогу у скрутних ситуаціях. Дізнайтеся, що принесе жовтень саме вам і як уникнути проблем.

Овен

Ангел-захисник Овна – Уріель, який допомагає перетворити страхи на впевненість у собі і надає почуття власної гідності. У жовтні на уродженців знаку чекають нові випробування. Їм слід попросити у Уріеля здоров'я, щоб упоратися з усім і нарешті дистанціюватися від токсичних людей.

Телець

Покровителем Тельця є Єгудіїл, який дарує йому лагідний, наполегливий, розважливий та консервативний характер. Але зараз уродженцям знаку треба трохи відпустити ситуацію. Постійна агресивність віддаляє їх від близьких. Їм слід переглянути свої погляди та навчитися прощати.

Близнюки

Рафаель – архангел, який захищає та супроводжує Близнюків, допомагаючи їм переважно у складних ситуаціях зі здоров'ям. Це буде дуже корисно цього місяця, адже Близнюкам необхідно особливо уважно стежити за своїм здоров'ям. Їм не слід відкладати заплановані візити до лікаря.

Рак

Ангел-захисник знаку Рака – Габріель, який пропонує захист та допомогу у найважчих проблемах. І вони висять над Раком, як меч дамоклів. Рак повинен остерігатися своїх ворогів, які йому заздрять. Йому слід менше говорити про себе.

Лев

Турботу про Лева довірили архангелу Михайлу, який завжди перемагає темряву. На Лева чекають на великі пригоди, варто попросити Михайла переконатися, що все йде за планом. Просто запаліть свічку.

Діва

Рафаель – ангел-охоронець цього знаку. Саме він допомагає Дівам відновитися після фізичного та духовного дискомфорту. Жовтень буде гарним часом для Дів. Багато проблем вирішаться, але варто звернутися за підтримкою до Рафаеля.

Терези

Покровителем Терезів є Сілтіель, який робить їх відкритими та чутливими. На жаль, у жовтні можуть виникнути серйозні конфлікти. Тому Терезам слід остерігатися Стрільця, адже він не завжди бажає їм добра.

Скорпіон

Захист Скорпіона довірений Єгудіїлу, сила якого полягає в тому, щоб навчити подяці. Скорпіонам це знадобиться в жовтні. Деякі справи вирішаться лише в тому випадку, якщо уродженці знаку проявлять смиренність, а це для них складно.

Стрілець

Уріель – хранитель Стрільця, який любить свободу. Він захищає його під час подорожей. І йдеться не лише про далекі поїздки. У жовтні Стрільці вирушать у серйозну духовну подорож. Їм знадобиться допомога Уріеля, адже можуть виникнути важкі моменти.

Козеріг

Ангел-охоронець Козерогів – Барахіїл, що дарує їм мир і терпіння. Це дуже знадобиться, оскільки на роботі будуть неприємності. Тільки незворушний вираз обличчя захистить Козерога від проблем.

Водолій

Захисником Водолія є архангел Уріель, прихильник свободи та творчості. У жовтні на Водоліїв чекають цікаві пропозиції. Однак вони мають зробити правильний вибір. Варто попросити Уріеля про підтримку.

Риби

Ангел-охоронець Риб – Михайло, божественна істота, що дає світло, надію та віру. Рибам це буде дуже корисно, оскільки через своє добре серце вони можуть стати жертвою того, хто ними скористається.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.