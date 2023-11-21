7 кулінарних лайфхаків, якими користуються професійні шеф-кухарі

Ресторани відомі здатністю перетворювати звичайні інгредієнти на смачні і вишукані страви. За роки практики та досвіду професійні кухарі навчилися цілій низці хитрощів і прийомів, які дозволяють їм створювати чудові кулінарні шедеври. UAportal ділиться кулінарними лайфхаками, які стануть у нагоді господиням.

Прозорий бульйон

Навіть якщо ви уважно стежите за процесом приготування, немає гарантії, що ваш бульйон вийде прозорим і апетитним. Щоб досягти цього, просто додайте кубик льоду в каструлю під час варіння.

Ідеальна шарлотка

Класичний яблучний пиріг, відомий як шарлотка, іноді буває складно приготувати. Основна складність полягає в тому, щоб начинка не опустилася на дно. Щоб подолати цю проблему, обваляйте скибочки яблук у пшеничному борошні перед тим, як викладати їх у форму для випікання. Цей крок гарантує, що начинка рівномірно розподілиться по всьому пирогу.

Ідеальне м'ясо з духовки

Запечене м'ясо не виходить соковитим, смачним і з апетитною скоринкою, що може бути проблемою для багатьох домашніх кулінарів. Однак є простий секрет – використовуйте мед як маринад для м'яса. Природний цукор в меді допомагає карамелізувати поверхню, в результаті чого утворюється апетитна скоринка, а м'ясо залишається ніжним.

Сметанковий крем

Сметанковий крем ідеально підходить для багатьох тортів, але отримати правильну консистенцію може бути непросто. Щоб прискорити процес, додайте в миску разом зі сметаною трохи яєчного білка. Збиваючи обидва компоненти разом, можна легше і швидше досягти потрібної консистенції.

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Лимонний сік

Не бійтеся використовувати лимонний сік як альтернативу солі. Це не тільки зменшує шкідливість страви, але й додає цікавого та незвичного смаку вашим кулінарним витворам.

Квасоля

Квасоля – смачна та корисна бобова культура, але іноді в процесі приготування вона може набувати непривабливого темного відтінку. Простий спосіб уникнути цього – варити її без кришки. Якщо не накривати кришкою, надлишкове тепло і тиск вивільняються, допомагаючи зберегти яскравий колір квасолі.

Яйця

Яйця часто використовуються в салатах, але їх може бути важко подрібнити, щоб вони не розсипалися. Вирішити цю проблему можна, охолодивши ніж у крижаній воді або в морозильній камері перед тим, як нарізати яйця. Холодне лезо зберігає структуру яйця і запобігає його руйнуванню.

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