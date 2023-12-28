5 способів використання борошна, які можуть здивувати

Пшеничне борошно зазвичай асоціюється з випічкою, але цей універсальний інгредієнт пропонує більше, ніж здається на перший погляд. UAportal підготував 5 способів використання, які можуть здивувати.

Нержавіюча сталь

Якщо ви хочете відновити блиск посуду з нержавіючої сталі або сантехніки, борошно може стати вашою секретною зброєю. Використовуйте його як звичайний засіб для чищення, щоб повернути презентабельний вигляд поверхням.

Читайте також: Як легко позбутися від рисових довгоносиків у крупах: бабусині методи

Засіб від мурах

У теплу пору року мурахи можуть стати неприємністю як для власників будинків, так і для садівників. Щоб відлякати цих крихітних зловмисників, зверніть увагу на їхні шляхи і посипте їх борошном. Цей природний бар'єр може допомогти запобігти проникненню мурах у ваші житлові приміщення.

Заміна сухого шампуню

Сухий шампунь – популярний вибір для швидкого догляду за волоссям, але чи знали ви, що можете досягти подібного ефекту за допомогою звичайного пшеничного борошна? Для цього потрібно нанести невелику кількість борошна на корені, а потім ретельно розчесати його.

Омолоджуюча маска для обличчя

Для омолоджуючої маски для обличчя змішайте пшеничне борошно з невеликою кількістю куркуми та яєчним білком. Ця домашня суміш може мати відновлювальний ефект на шкіру, надаючи їй свіжості та бадьорості.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!