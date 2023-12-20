Як легко позбутися від рисових довгоносиків у крупах: бабусині методи

Впевнено можна стверджувати, що кожен з нас хоч раз у житті стикався із непрошеними гостями на своїй кухні, а саме – борошняними чи рисовими довгоносиками, які незрозуміло звідки потрапляють у продуктові запаси.

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Однак є чудовий спосіб позбутися шкідників. І використовувати небезпечну й токсичну хімію не потрібно, пише Santeplusmag.

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Щоб запобігти появі цих комах, рекомендується періодично переглядати кухонні та шафи та комори, оскільки клопи можуть відкладати кілька яєць щодня, і це може тривати місяцями.

Якщо ви вже стикнулися з цією проблемою і не знаєте, як її вирішити, ось швидке та ефективне рішення. Важливо зазначити, що ці комахи, хоч і нешкідливі для людини, можуть сприяти появі інших шкідників, тому їх необхідно винищувати.

На ринку існують різноманітні розчини, які можна придбати для розв'язання проблеми, проте за краще використовувати найбільш природні засоби. Довгоносики харчуються борошном, рисом, крупами й макаронами.

Здебільшого ці маленькі комахи з’являються в вологому середовищі, такому як шафи під раковиною, тому простим трюком буде помістити пакети з рисом або іншими продуктами в морозильну камеру принаймні на два дні. Таким чином, продукти будуть захищені від будь-яких видів паразитів завдяки низьким температурам і сухому середовищу.

Також можна використовувати лавровий лист, зубчики часнику, чорний перець, розмарин. Ці натуральні продукти відлякують довгоносиків завдяки своєму сильному запаху.

Нагадаємо, що білокрилка становить небезпеку для багатьох рослин, але особливо небезпечна для капусти. Шкідник пошкоджує листя та може знищити врожай за короткі терміни. У боротьбі з нею добре допомагають народні засоби – які саме, підкаже UaPortal.

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