5 способів використання канцелярських гумок у побуті

Канцелярські гумки часто можна знайти вдома у великій кількості, також їх можна придбати в різних місцях, наприклад, в аптеках, або навіть на базарі. UAportal розповів, що ці предмети мають кілька нетипових застосувань, які можуть стати в нагоді в різних ситуаціях.

1. Для фарбування

Під час малярних робіт пензлі накопичують надлишки фарби, яка капає на землю і бруднить руки. Щоб запобігти цьому, просте рішення – натягнути гумку на банку з фарбою і використовувати її для видалення надлишків фарби з пензля.

2. Для лаку

Відкручування кришечок від пляшечок з лаком або банок з варенням, що вперто закриваються, може бути дуже складним завданням. На щастя, гумка може забезпечити необхідне зчеплення, щоб легко відкрити ці контейнери. Обернувши її навколо проблемної кришки, ви отримаєте необхідний важіль для легкого відкручування.

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3. Для нарізання

Під час нарізання овочів або м'яса часто виникає проблема, коли дошка ковзає по столу. Щоб забезпечити стійкість, розмістіть гумову стрічку по краях. Це створить тертя між дошкою та поверхнею, забезпечуючи надійність та стабільність для нарізання.

5. Для вішалок

Обмотайте краї вішаків гумовими стрічками. Вони діють як стопери, запобігаючи зісковзуванню одягу та зменшуючи потребу в постійному піднятті речей з підлоги.

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