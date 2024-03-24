Як відмити кришталевий сервіз: 3 лайфхаки від досвідчених господинь

Коли справа доходить до миття кришталевих виробів, існують практичні і прості методи, які можуть полегшити процес чищення. UAportal розповів про народні засоби, які допоможуть в цьому.

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Оцет

Для очищення кришталю можна створити розчин з рівних частин білого оцту і води в пульверизаторі і злегка збризнути. Потім його варто обережно протерти м'якою безворсовою ганчіркою, щоб видалити накопичений бруд. Після протирання сервіз слід висушити чистою сухою тканиною, щоб запобігти утворенню водяних плям.

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Харчова сода

Для складніших плям або більш стійкого нальоту на кришталі можна приготувати пасту з харчової соди та води. Її потрібно нанести на уражені ділянки і залишити на кілька хвилин.

Потім за допомогою щітки з м'якою щетиною обережно почистити кришталь, намагаючись не подряпати поверхню. Після цього кришталь слід ретельно промити теплою водою і насухо витерти чистою ганчіркою.

Сушіння

Після очищення кришталю важливо дати йому повністю висохнути на повітрі, щоб уникнути появи плям від води. Після висихання кришталь можна м'яко відполірувати серветкою з мікрофібри, щоб повернути йому природний блиск, використовуючи кругові рухи та легкий тиск.

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