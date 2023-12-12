5 цікавих фактів про козацтво: Чим займалися наші предки

UAportal підготував 5 цікавих фактів про козацтво. Дізнайтесь, які цікаві звичаї і традиції були в ті часи.

1. Значення "оселедця"

У козацькій культурі "оселедець" мав велике значення. Козаки, які успішно пройшли всі випробування і довели свою гідність, отримували привілей носити цей символ. Вони вірили, що "оселедець" дарує їм прохід до раю, рятуючи їхні душі від пекла. Козаки твердо вірили, що якщо вони загинуть у бою, то Бог врятує їх, взявшись за їхні чуби, проводжаючи на небо.

2. Відкрита гостинність

Козацькі курені були відомі своєю гостинністю та відкритістю. Мандрівники чи перехожі могли зайти до них і знайти притулок навіть за відсутності господаря. Однак ці взаємини регулювалися суворим правилом: нічого не можна було виносити чи виносити з "куреня" за жодних обставин. Порушення цього правила тягнуло за собою неминучі покарання.

3. Правління "кашовара"

На початку Січі головним Гетьманом був "кашовар", тобто кухар. Недаремно і назва була Кошовий Отаман. Кошових отаманів до середини XVII століття часто називали гетьманами.

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4. Піонери антикорупційних зусиль

Відома "Конституція Пилипа Орлика", прийнята в 1710 році, заклала основи антикорупційного законодавства, яке досі впливає на українське врядування. Конституція мала на меті запобігти узурпації влади, наголошуючи на обранні військової старшини шляхом вільного голосування та забороняючи гетьману несправедливо привласнювати громадські активи або розподіляти державне майно між привілейованими особами.

5. Твереза армія

Підтримання дисципліни та ясного розуму було для козаків вирішальним під час військових кампаній. Вживання алкоголю під час виконання службових обов'язків було суворо заборонено і прирівнювалося до державної зради. Порушення цього правила могло призвести до суворих покарань, аж до смертної кари.

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