4 найпопулярніші мови програмування: що про них варто знати

UAportal підготував список з п'яти найпопулярніших мов програмування, які формують індустрію. Дізнайтеся про нюанси, переваги та сфери застосування кожної з них.

Python

Python вважається однією з найпопулярніших мов програмування на сьогоднішній день. Вона відома своєю простотою та зрозумілістю, що робить її простою для початківців у програмуванні. Python знаходить застосування в різних сферах, таких як веброзробка, аналіз даних, штучний інтелект і машинне навчання.

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JavaScript

JavaScript – це мова програмування, яка часто використовується для інтерфейсної веброзробки. Вона забезпечує функціональність вебсторінок і дозволяє створювати інтерактивні та динамічні вебсайти.

Java

Java широко використовується як мова програмування завдяки своїй універсальності та портативності. Вона зазвичай використовується для розробки додатків корпоративного рівня, включаючи настільне програмне забезпечення, мобільні додатки та бекенд-системи.

C++

C++ – мова програмування загального призначення, відома тим, що забезпечує низькорівневий контроль і виняткову продуктивність. Вона є найкращим вибором для розробки системного програмного забезпечення, ігрових рушіїв та ресурсомістких додатків.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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