31 грудня стане найгіршим днем року для трьох знаків зодіаку: мрії будуть зруйновані

31 грудня багато хто планує провести на вечірці з шампанським, яка віщує щастя наступного року. Однак не всі можуть розраховувати на доброту зірок. Це буде найгірший день року для цих трьох знаків зодіаку, стверджують астрологи. Ось про кого йдеться!

Телець

Тельці люблять розкішні речі, хоч не завжди можуть їх собі дозволити. У грудні 2023 року вони витратить надто багато грошей на покупку подарунків собі та своїм близьким, а також новорічну вечірку. Коли вони підрахують витрати, то впадуть у розпач. Їм також слід бути обережними на дорозі, щоби не отримати штраф і не подряпати машину. Зірки попереджають, що очікують непередбачені витрати 31 грудня.

Лев

Перевтомлений Лев не буде радий нічому напередодні Нового року. 2023 рік був для нього часом, повним завдань, що часто перевищували його сили. 31 грудня він буде роздратований, тому що матиме багато справ – зробити прибирання, покупки або зайнятися приготуванням частування для гостей. Урезультаті він буде у поганому настрої. Також можливі проблеми із здоров'ям.

Діва

Дівам слід звернути увагу на почуття своїх близьких, адже їхній перфекціонізм призведе до сварки в останній день 2023 року. Уродженці знаку люблять, щоб все блищало, а їжа була правильно приготовлена та подана. Усього за кілька днів до новорічної вечірки вони мучитимуть сім'ю новими завданнями і, до того ж, нервово реагуватимуть, якщо щось піде не так. Отже, 31 грудня стане тим моментом, коли близькі не витримають і відкрито зізнаються у тому, що думають про болісний перфекціонізм Дів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.