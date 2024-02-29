Золотий час! Названо найбільш сприятливі дні у березні 2024 року: особливо пощастить деяким знакам зодіаку
Березень 2024 року проходитиме під вібрацією нумерологічного числа 2, стверджують астрологи. За їхніми словами, це означає, що баланс і мир, яких так потребували багато хто з нас, повернуться. Це дозволить зосередитися на найважливішому та оцінити майбутні зміни.
Найщасливішими днями у березні будуть:
7 березня – четвер;
9 березня – субота;
10 березня – неділя;
26 березня – вівторок;
27 березня – середа;
28 березня – четвер;
31 березня – неділя.
Енергія числа 2 допоможе подбати про стосунки, дружбу та соціальні контакти. Всесвіт найбільше підтримає Риб та Овна через їхні дні народження, але є й інші щасливчики:
7 березня принесе Дівам приємні сюрпризи.
9 березня сприяє стосункам Овна та Козерога.
10 березня – вдалий день для подорожей Терезів.
26 березня покаже нові можливості Близнятам.
27 березня дасть енергію Рибам та Овнам.
28 березня допоможе Леву досягти своїх цілей.
31 березня – час виконання бажань для Риб та Терезів.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.
Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.