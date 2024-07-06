Знаки Зодіаку, здатні на подвійне кохання: не тільки Лев

У багатодітній родині іноді буває важко порівну розподілити свою любов і увагу. Адже відчуття безпеки і батьківської любові для психологічного здоров’я людини є визначальним.

Не всім вдається протягом життя бути постійним у своїх почуттях до всіх членів родини однаково. Проте деякі знаки зодіаку вирізняються тим, що здатні любити двох людей одночасно і це стосується не лише відносин у сім’ї, але і стосунків з оточуючими, пише Оfeminin .

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Які знаки зодіаку без проблем люблять двох людей одночасно

Терези

Якщо ви хочете прочитати людину як книгу, то можна майже напевно здогадатися, що Терези – це саме той знак зодіаку, який вміє не тільки любити двох людей одночасно, але і вступати в два стосунки одночасно. Крім того, люди цього знаку можуть майже непомітно для себе жонглювати своїми численними масками, і без проблем вести подвійне життя. Водночас також багато хто зауважує, що цей знак зодіаку є одним із тих, хто найбільш врівноважений і прагне до гармонії.

Леви

Інший знак, який не хоче відчувати ніяких обмежень - це Леви, адже такі люди мають високу думку про себе. Причому вони вирізняються тим, що без проблем можуть переламати будь-яку гостру ситуацію на користь собі. Це додає їм впевненості, а також стає загартуванням для особистості. Водночас побічною стороною їхнього характеру є те, що такі люди відверто балансують на межі думки лише про власні потреби. Водночас сукупність викладених факторів зумовлює те, що для Левів не проблема зустріч з багатьма людьми одночасно. Вони не сприймають це як щось виняткове, та зазвичай чітко повідомляють іншій стороні про свої потреби.

Риби

Якщо ви хочете знати про те, який знак зодіаку вирізняється надмірною волелюбністю, то ви сміливо можете сказати це саме про знак Риби. Адже свої численні захоплення вони нерідко перетворюють на своєрідний елемент повсякденного життя. Водночас їхня особливість у тому, що ці люди майже всі свої стосунки сприймають як любов на все життя. Проте це не завжди свідчить про те, що вони погоджуються на моногамію. Попри сильні почуття, які вони відчувають до партнерів, для них не проблема бути закоханими в когось іншого одночасно.

Як повідомляв UAportal, раніше астролог розповів про сумісність Левів у дружбі з іншими знаками.

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