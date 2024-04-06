Моторошні передвістя: прикмети, що вказують на майбутні проблеми

Протягом всієї історії наші предки вірили, що вищі сили спілкуються з нами, попереджаючи про наближення небезпеки через певні знаки. Проявлятися вони могли по-різному, наприклад, через особливу погоду чи поведінку тварин. UAportal розкриває значення зловісних прикмет.

Птах, що залітає у вікно

Згідно з езотеричними віруваннями, коли птах ненавмисно проникає через відкрите вікно, це сприймається як духовне спілкування з потойбічного світу. Предки вірили, що це душі померлих прагнуть передати повідомлення або зробити попередження.

Годинник

Зупинку годинника можна інтерпретувати кількома способами. Якщо стрілки наручного годинника раптово стала, це є застережливим знаком, який закликає власника бути уважним і дбати про своє здоров’я. З іншого боку, якщо стрілки настінного годинника з незрозумілих причин завмирають, це може стати попередженням перед загрозою пожежі.

Ворони як вісники лихих звісток

Ворони здавна асоціювалися з надприродним світом і вважаються провісниками поганих новин. Якщо почути каркання птаха, не побачивши його, це може передвіщати прийдешню хворобу. Якщо ворон ненадовго сідає поруч і врешті-решт злітає, це означає, що в житті, швидше за все, зроблено помилку.

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Собаче виття

Жалібне скавчання собаки вночі служить ще одним суттєвим попередженням про прийдешнє нещастя. Таке виття означають, що погані новини наближаються здалеку або що шкода може бути заподіяна сторонніми людьми. Нічне скавчання може означати вторгнення злих сил у ваше життя, навіть можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Розбиті дзеркала

Величезна кількість фольклору пов’язана з розбитими дзеркалами, які зазвичай віщують несприятливі перспективи. Розбиті дзеркала, особливо на незліченну кількість осколків, часто асоціюються зі смертю близької людини.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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