Жіночий психологічний тест: виберіть метелика на картинці – і дізнайтесь про себе більше

На картинці шість різних метеликів. Кожен з них барвистий та красивий, але всі зовсім різні. Вибирайте того, який вам найбільше подобається, і ви дізнаєтесь про себе більше.

Метелик №1

Ви незвичайна жінка, що вирізняється з натовпу. Ви любите пригоди, виклики, дієте нестандартно. Чоловіки люблять вашу компанію, тому що з вами ніколи не буває нудно. При цьому ви поступлива людина, не любите конфліктів і суперечок, у вас багато друзів.

Метелик №2

Жінка, яка любить виклики. Чоловікам подобаються гострі відчуття, що вони завжди отримують з вами. Ви можете займатися екстремальними видами спорту, вам не страшні пригоди. На жаль, хоча чоловіки і люблять вас, багато хто боїться до вас наближатися, побоюючись, що не виправдають ваших очікувань. Ви дуже незалежна людина.

Метелик №3

Сором'язлива жінка. Ви часто недооцінюєте себе і не можете бути наполегливою. Зазвичай, ви мовчите у великих групах людей, не любите виступати публічно. У вас немає великих очікувань партнера, ви приймаєте те, що він вам пропонує. Ви здатні ладнати у стосунках, хоча іноді це відбувається за ваш рахунок.

Метелик №4

Романтична жінка. Ви дивитеся на життя з оптимізмом і у кожній ситуації шукаєте позитиву. Чоловіки люблять таких жінок, тому що вони не агресивні, не тиснуть, вимагають тільки уваги та любові, але роблять все з витонченістю. Ви мрієте про велике кохання, про стосунки на все життя, але іноді це робить вас надто довірливими.

Метелик №5

Залізна леді. Ви наполегливі, розумні та точно знаєте, чого хочете. У вас є своє життя, свої мрії та цілі, яких потрібно прагнути. Ви не чекаєте появи принца на білому коні, який вирішить ваші проблеми та виконає будь-яке ваше бажання. Ви не проявляєте слабкості, особливо стосовно партнера. Вас не цікавлять стосунки, в яких ви почуватиметеся поневоленими.

Метелик №6

Чуттєва жінка. Ви дуже привабливі для чоловіків і за бажання можете чудово використовувати це у своїх цілях. Чоловіки люблять таких дівчат, тому що ви змушуєте їх почуватись бажаними. Вам подобається ініціатива в житті та спальні. Ви знаєте свої жіночі сильні сторони. Ви не боїтеся життя, можете впоратися з будь-якою ситуацією.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.