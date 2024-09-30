Жіночий гороскоп: який колір волосся найкраще підійде кожному знаку зодіаку

Осінь – час змін, коли багатьом хочеться "оживити" образ. На допомогу можуть прийти поради астрологів, які розповіли, який колір волосся найкраще підійде кожному знаку зодіаку. Читайте детальніше!

Овен

Овнами управляє планета Марс, їм потрібен колір, який підніме впевненість у собі на новий рівень. Тому оберіть насичений червоний або бордовий колір.

Телец

Телець – земний знак, його уродженці працьовиті, пристрасні та наполегливі. Каштановий колір підкреслить їхню індивідуальність.

Близнюки

Близнюками управляє планета Меркурій, вони відомі своєю багатогранністю, імпульсивністю та вмінням скористатися будь-якою можливістю. Можна сміливо вибирати відтінки блонда.

Рак

Раки відомі своєю чутливою, емоційною та творчою натурою. Їхній ідеальний колір волосся – коричнево-золоті відтінки.

Лев

Леви дуже впевнені в собі та амбітні. Їм варто вибирати медові тони або блонди.

Діва

Діви відомі своїм почуттям відповідальності, винахідливістю, терпимістю та здоровим глуздом. За своєю природою вони можуть бути трохи сором'язливими, тому важливо вибирати колір зі світлим відблиском, а не темний.

Терези

Терези веселі та гармонійні. Блідо-блакитний або рожевий відтінок волосся будуть тримати їх у тренді.

Скорпіон

Інтуїтивні, стримані і загадкові Скорпіони мають сильний характер. Інтенсивно-червоний, темно-каштановий або яскраво-платиновий блонд – найкращий вибір.

Стрілець

Енергійні, впевнені в собі та щедрі Стрільці люблять речі, що надихають. Їм варто вибрати аметистово-каштановий колір волосся зі злегка м'яким фіолетовим відтінком.

Риби

Риби мають складний характер, вони мрійники, але турботливі та емоційні. Їм підійдуть темно-каштанові відтінки.

Козоріг

Козороги стримані, вдумливі та аналітичні. Вони можуть сміливо вибирати відтінки каштанового з тонкими відблисками, тобто чітко світлими невеликими пасмами.

Водолій

Водолії відомі своєю творчою, надихаючою та чутливою натурою. Уродженці знаку сміливі, ніколи не бояться змін і завжди готові впоратися зі скрутними ситуаціями. Характер та індивідуальність цього знаку чудово підкреслюють рожеве золото, сині та чорні тони.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.