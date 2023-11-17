'Загоряються' як сірник! ТОП-3 найбільш неврівноважених людей за знаком зодіаку

Деякі люди відрізняються великою емоційною нестабільністю та можуть влаштовувати скандали через дрібниці, які для інших не мають жодного значення. За словами астрологів, не тримають своїх емоцій під контролем Риби, Близнюки та Овни.

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3 місце – Риби

Незважаючи на те, що з цього боку не скажеш, у цих людей часто занижена самооцінка і великі комплекси. Якщо хтось кидає в їх бік якусь уколку, вони стають вулканом, який не знає пощади. Так, потім вони про це пошкодують.

2 місце – Близнюки

Вони також товариські, відкриті та дотепні. Однак часто не "вписуються" в якісь соціальні рамки і хочуть, щоб усе відбувалося так, як вони цього хочуть. Але, як відомо, у житті так не буває. Тому вони реагують на це підвищеними емоціями, які до ладу не можуть контролювати, навіть коли розумом розуміють, що роблять неправильно.

1 місце – Овен

За першим враженням Овен створює інший образ – елегантний, ввічливий та дуже галантний. Але досить сказати йому щось, що не сподобається, і ці люди зміняться за дві секунди. Від усмішки до крику – один крок. Крім того, Овни дуже швидко впадають в агресію і терпіти не можуть навіть найменших невдач.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.