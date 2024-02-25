Xiaomi розширює лінійку ігрових моніторів: Що відомо про Redmi G Pro

UAportal розповів, що Xiaomi продовжує урізноманітнювати свій асортимент ігрових моніторів Redmi, представивши нову модель. Монітор Redmi G Pro оснащений 27-дюймовою Mini LED-панеллю з регульованим динамічним підсвічуванням.

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Завдяки вражаючій піковій яскравості 1000 ніт та підтримці HDR1000 цей дисплей забезпечує яскраве та реалістичне зображення для захопливого ігрового досвіду. Серед визначних характеристик Redmi G Pro – частота оновлення 180 Гц, швидкий час відгуку 1 мс і технологія FreeSync, яка усуває розриви екрана та забезпечує плавність ігрового процесу.

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Коефіцієнт динамічної контрастності монітора досягає вражаючих 1000000:1, що ще більше підвищує якість зображення. Крім того, сертифікація TÜV гарантує комфорт для очей під час тривалого використання, а дисплей підтримує понад 1,07 мільярда кольорів, забезпечуючи широкий діапазон яскравих відтінків.

Монітор Redmi G Pro також пропонує зручні можливості підключення, включаючи порти HDMI 2.0 і DP 1.4. Вони забезпечують безперешкодну інтеграцію з різноманітними пристроями.

Що стосується ціни та доступності, зацікавлені клієнти в Китаї вже можуть оформити попереднє замовлення. Монітор Redmi G Pro можна буде придбати за конкурентною ціною в 300 доларів США.

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