WatchOS 10.4: що нового в оновленні від Apple

Після нещодавнього запуску iOS 17.4 компанія Apple не гаяла часу і випустила оновлену версію програмного забезпечення для користувачів Apple Watch. UAportal розповів, яких нових функцій та покращень варто очікувати.

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Представлене як watchOS 10.4, це оновлення містить низку цікавих доповнень. Головним з них є те, що розробники Apple додали нові смайлики.

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WatchOS 10.4 демонструє важливе вдосконалення, яке дозволяє користувачам вимкнути функцію подвійного дотику на своїх годинниках під час використання Vision Pro. Крім того, тепер подвійним дотиком можна відобразити розширене сповіщення. Під час розробки Apple також приділяла увагу усуненню помилок, щоб забезпечити більш плавну роботу користувачів з програмним забезпеченням.

Apple розпочала розповсюдження оновлення watchOS 10.4 на всі сумісні моделі. Важливо зазначити, що перед початком процесу оновлення користувачі повинні підключити свій годинник до зарядного пристрою і забезпечити мінімум 50% заряду акумулятора.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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