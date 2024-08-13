Вирощування білої суниці: що варто знати

Мова піде про особливості та переваги вирощування білої суниці, проливаючи світло на ключові нюанси вирощування. UAportal підготував розбір можливих плюсів і мінусів даних ягід.

Плюси

Унікальний зовнішній вигляд

Біла суниця може стати візуально приголомшливим доповненням до саду. Блідо-білий колір плодів відрізняє її від традиційної червоної, що робить її привабливим варіантом для тих, хто прагне додати щось нове до своєї ділянки.

Потенційні переваги для здоров'я

Деякі дослідження показують, що біла суниця може мати вищий рівень певних антиоксидантів у порівнянні з червоною ягодою. Вважається, що ці антиоксиданти мають різні переваги для здоров'я.

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Мінуси

Нижча врожайність

Врожайність білої суниці, як правило, нижча, ніж у червоної. Це може призвести до зниження загального обсягу врожаю і вплинути на прибутковість вирощування ягоди.

Обмеженість пропозиції

Біла суниця не так широко доступна, як традиційна червона, що ускладнює її придбання як для споживачів, так і для фермерів. Обмежена доступність може ускладнити створення виробниками стабільного ринку попиту на цю ягоду.

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