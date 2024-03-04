Вихід генеративного ШІ від Apple: що відомо та коли очікувати

UAportal розповів, що генеральний директор Apple Тім Кук підтвердив, що компанія випустить програмне забезпечення зі штучним інтелектом до кінця 2024 року. Ця заява прозвучала під час звіту про фінансові результати Apple, де Кук зазначив, що функції програмного забезпечення будуть доступні користувачам вже цього року.

Відео дня

Він підкреслив, що Apple активно працює над інтеграцією технологій штучного інтелекту у свої операційні системи. Компанія присвячує цьому значну кількість часу і зусиль, готуючи кілька "неймовірно цікавих" функцій.

Читайте також: Honor Magic V2: Чим здивує новий флагман

Однак конкретні деталі не були розкриті, оскільки компанія дотримується своєї традиційної політики визначення пріоритетів роботи перед обговоренням. Кук запевнив, що ці деталі будуть розкриті пізніше, цього року.

Під час доповіді Кук висловив ентузіазм щодо потенціалу, який генеративний ШІ пропонує Apple. Хоча він не розкрив додаткової інформації, його зауваження підтверджують прихильність компанії до вивчення досягнень ШІ.

Варто зазначити, що публічні натяки від генерального директора Apple щодо майбутніх оновлень відносно рідкісні за мірками компанії. Це дозволяє припустити, що в галузі генеративного ШІ будуть впроваджені суттєві досягнення, які позиціонуватимуть операційні системи Apple у конкурентній боротьбі.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!