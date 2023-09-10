Виберіть персонажа на зображенні – і дізнайтеся своє місце у суспільстві. Психологічний тест

Blob Tree – один із найвідоміших психоемоційних тестів у світі. Все дуже просто. Оберіть одного з персонажів малюнка. Таким чином, ви зможете дізнатися трохи більше про свої емоції та своє місце в суспільстві.

Персонаж номер 1, 3, 6 чи 7

Люди, які обрали цих персонажів, йдуть до мети, незважаючи на перешкоди. Вони долають усі труднощі, йдуть уперед і не зациклюються на допущених помилках.

Персонаж номер 2, 11, 12, 18 чи 19

Люди, які вибрали персонажів під номером 2, 11, 12, 18 або 19, товариські та доброзичливі. Вони раді поговорити з іншими людьми та дати гарну пораду, допомогти комусь у будь-який час.

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Персонаж номер 4

Люди, які обрали цього персонажа, хочуть без особливих зусиль досягти успіху та визнання.

Персонаж номер 5

Його обирають ті, кому не вистачає життєвих сил, хто зараз почувається погано, а запаси енергії закінчуються.

Персонаж номер 8

Цього персонажа обирають замкнуті люди, яким складно сконцентруватися на роботі.

Персонаж номер 9

Цей вибір роблять люди товариські, які обожнюють пригоди.

Персонаж номер 10 чи 15

Люди, які вибрали цих персонажів, швидко адаптуються до змін та добре пристосовуються до нової обстановки.

Персонаж номер 13 чи 21

Люди, які вибрали цих персонажів, закриті та уникають контактів з іншими.

Персонаж номер 14

Люди, які зробили такий вибір, перебувають на межі емоційної прірви, страждають на депресію або переживають внутрішню кризу.

Персонаж номер 16 чи 17

Людям, які вибрали персонажів 16 або 17, набридло допомагати іншим. Вони самі потребують уваги та турботи.

Персонаж номер 20

Люди, які вибрали цього персонажа, мають високу самооцінку. Вони природжені лідери і хочуть, щоб до їхніх порад прислухалися та враховували їхню думку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.