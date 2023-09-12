Виберіть чашку на зображенні – і дізнайтеся, який ви співробітник. Психологічний тест

На зображенні представлені шість чашок. Кожна символізує певні риси особистості. Виберіть одну, яка найбільше подобається і першою притягнула погляд. Вона покаже, який ви працівник на роботі.

1

Ви вибрали червону чашку? Це означає, що ви працелюбні, можете наполегливо домагатися поставленої мети – і ніхто вас не зможе зупинити. Коли хтось починає з вами конкурувати, ви негайно усуваєте його. Ви вкладаєте в роботу багато емоцій, але іноді варто давати собі перепочинок. Робота – це ще не все!

2

Якщо ви вибрали чашку з написом "Я тебе люблю", значить, у роботі ви дуже спокійна та організована людина. Ви ставите чесність та готовність допомогти на перше місце, рідко вступаєте у суперечки з іншими співробітниками, тому що не любите конфліктів. Ви вважаєте за краще об'єднувати людей, а не боротися з ними. У вас добре серце, і деякі цим користуються. Вам слід навчитися встановлювати межі.

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3

Вибрали білу чашку? Це ознака того, що ви природжена світська людина. На роботі ви чудовий комунікатор – і вас дуже важко не любити. Навіть якщо на роботі щось піде не так, оточуючі вибачать вас, тому що ви можете зачарувати їх своєю харизмою. Сперечаєтеся з начальником? Нічого подібного! Ви його улюблений співробітник, ніхто не смішить його так, як ви.

4

Якщо ви вирішили вибрати саме цю чашку, значить, ви дуже творчий співробітник, насолоджуєтеся кожним днем на своїй роботі, не любите скаржитися і ненавидите, коли хтось інший це робить. Найчастіше ви беретеся за професії, які кидають вам виклик. Ви не любите одноманітність, надаєте перевагу, коли життя вас дивує.

5

Якщо ви вибрали цю чашку, значить, ви невимушений співробітник. Ви ніколи не поспішайте, все встигаєте і ні про що не турбуєтеся. Ви ненавидите, коли на роботі є напружена атмосфера. Ви намагаєтеся уникнути будь-яких зіткнень і вважаєте, що робоче місце має бути нейтральним і не викликати у людей негативних емоцій.

6

Якщо ви вибрали цю чашку, значить, ви поганий працівник. Ви завжди чогось не розумієте і про все забуваєте. Коли ви намагаєтеся обілити себе перед іншими, робите додаткову помилку. Намагайтеся виправити ситуацію, інакше звільнення не уникнути.

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