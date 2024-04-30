Завжди отримують те, що хочуть! Названо головних маніпуляторів за знаком зодіаку

Деякі люди вміло грають на почуттях інших, щоб одержати бажане. Ця якість може проявитися вже з дитинства та набрати розмаху з віком. За словами астрологів, головними маніпуляторами є Близнюки, Раки та Скорпіони.

Близнюки

Близнюки – відкриті та товариські, вони легко заводять нові знайомства та можуть вести за собою людей. Уродженці знаку непомітно нав'язують свої ідеї іншим та вміють притягувати до себе тих, хто допоможе їм у будь-якій ситуації. Однак на самих Близнюків сподіватися не варто – вони не прийдуть на допомогу тим, кого називають друзями, адже зациклені на собі та задля досягнення своїх цілей готові йти головах.

Рак

Раки часто досягають великих висот завдяки своїм маніпулятивним здібностям. Вони дуже чутливі та точно знають, як говорити і з якою інтонацією, щоб отримати бажаний результат. Уродженці знаку найчастіше маніпулюють своїми друзями та близькими, хоча такий самий підхід використовують і на роботі. Раків часто недооцінюють, тому що зовні вони здаються дуже милими, але насправді будують підступні плани.

Скорпіон

Загадкових Скорпіонів можна назвати небезпечними, адже вони чітко знають, як проникнути у свідомість інших людей та змусити їх змінити поведінку на свою користь. Більше того, уродженці знаку мститимуть тим, хто не дав їм реалізувати задуми. Скорпіонів часто називають "токсичними", тому що вони здатні перетворити на пекло життя тих людей, які їм чимось завадили. Якщо хтось потрапив до їхнього списку ворогів, залишається тікати якнайшвидше, адже зі Скорпіонами ніхто не зможе боротися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.