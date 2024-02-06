Все буде проти них: три знаки зодіаку чекають великі проблеми в лютому

Найближче майбутнє не для всіх буде світлим – три знаки зодіаку відчують на собі всі тягарі проблем, що раптово звалилися. Якщо вони не зможуть позбутися негативу, то накличуть нові неприємності і тільки піділлють масла у вогонь. Ось хто у списку!

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Телець

У лютому Тельцям загрожує низка неприємностей. Вони втратять гроші, на роботі щось піде не так, а удома виникнуть сварки. Все це змусить уродженців знаку відчути себе повними невдахами, що переросте у ворожість та злість. Тельцям варто задуматися про свої вчинки та слова, інакше наслідки будуть сумними.

Діва

На Дів чекають значні розчарування у професійних чи любовних справах. Чаша гіркоти з часом переповниться, і це викличе багато негативних емоцій. Уродженці знаку вирішать досягти успіху будь-що або повністю відмовляться від усіх нинішніх норм поведінки. Це загрожує великими скандалами.

Скорпіон

У лютому у Скорпіонів складеться враження, що все проти них. Навіть незначні невдачі почнуть створювати ауру розчарування. Негативні емоції переростуть у бажання помсти чи ревнощі щодо інших. Скорпіон – знак, який може бути безжальним, тому краще триматися подалі від нього та поважати його межі. Але цей місяць для нього справді буде важким.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.