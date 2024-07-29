Брешуть найбільше всіх: які це три знаки зодіаку

У стосунках між людьми особливе місце займає взаємна повага та чесність і відвертість. Але як стверджують астрологи, кілька знаків зодіаку вирізняються тим, що схильні до брехні – великої, чи маленької.

Якщо ви дбаєте про збереження таємниці, вам краще бути впевненим у своїй довіреній особі і звернути увагу на знак зодіаку. Тому варто відкривати свою душу тільки людям, які заслуговують вашої повної довіри, йдеться у матеріалі видання GK 24 .

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Телець

Представники цього знаку гедоністи, яких цікавить насамперед власне щастя та особистий інтерес. З цієї причини вони схильні до брехні. Якщо їм це вигідно, вони не соромляться, наприклад, розкрити таємниці друга. Тельці зроблять багато заради захоплення. Дратівлива риса Тельця - уникання відповідей. Телець не любить брехати віч-на-віч, але іноді тікає від відповіді.

Лев

Народжені під цим знаком зодіаку дуже амбітні, тому успіх для них має велику цінність. Вони рішучі і не хочуть нічого іншого, як бути лідерами. Такий важкий виклик зазвичай вимагає використання засобів, які не завжди справедливі. Леви не зупиняться ні перед чим, якщо успіх не за горами. Вони можуть зрадити навіть свого найвірнішого друга.

Козеріг

Люди, які народжені під цим знаком зодіаку, прагнуть, аби їх вважали порядними і стабільними. Тому вони ніколи не дозволять собі визнати свої недоліки, а вони, звичайно, у нього є. Проте спіймані у слабкості, вони можуть почати брехати. Козероги не терплять принижень, не можуть зізнатися в цьому і дистанціюватися від них. Крім того, Козеріг часто буває снобом, який любить оточувати себе значущими і впливовими людьми. Він робить вигляд, що йому подобається хтось, щоб отримати від нього вигоду.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про найкращих коханців серед знаків зодіаку.

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