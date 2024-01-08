Вражаюча якість звуку та технологія Dolby Atmos: Що відомо про новинку OnePlus Buds 3

OnePlus Buds 3 вдосконалені бездротові стереонавушники з функціями ANC, LHDC 5.0, просторового звуку, захистом IP55 та подовженим часом автономної роботи. UAportal розповів більше про довгоочікувані бездротові стерео навушники.

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Ключові особливості

OnePlus Buds 3 мають ергономічний вакуумний дизайн і доступні у двох привабливих кольорах, що нагадують OnePlus Buds Pro 2. Ці навушники оснащені ефективною системою активного шумопоглинання (ANC), здатною приглушити зовнішні шуми на 49 дБ. Крім того, пристрій підтримує кодек LHDC 5.0, що забезпечує виняткову якість бездротової передачі звуку у форматі Hi-Res Audio.

Бездротовий зв'язок

Створений для забезпечення безперебійного підключення, OnePlus Buds 3 оснащений Bluetooth 5.3, що підвищує ефективність і стабільність бездротового з'єднання. І це ще не все, адже в OnePlus Buds 3 реалізована технологія Spatial Audio в поєднанні з Dolby Atmos, що забезпечує захоплюючий об'ємний звук.

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Захист і довговічність

Розуміючи попит на довговічність, OnePlus Buds 3 має водонепроникність за стандартом IP55. Він забезпечує захист від води.

Подовжений час автономної роботи

Завдяки значному часу автономної роботи, навушники OnePlus Buds 3 забезпечують до 44 годин безперервного використання. Зарядний чохол можна зручно заряджати через порт USB-C.

Ціна та доступність

Наразі навушники OnePlus Buds 3 можна придбати в Китаї за привабливою ціною $63. Варто зазначити, що очікується, що після початкового періоду ціна досягне $70.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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