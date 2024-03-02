Зовнішність для них першому місці! Названо знаки зодіаку, які зосереджені на собі

Деякі люди постійно дивляться у дзеркало, поправляють зачіску та прагнуть виглядати ідеально. За словами астрологів, найбільше зосереджені на собі Терези, Близнята, Тельці, Діви, Леви та Стрільці.

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Терези

Терези перебільшують свою фізичну привабливість. Вони щиро вважають, що зовнішність – це найголовніше, що робить їх цікавими для інших. У них також серйозні очікування щодо зовнішнього вигляду оточуючих – той, хто їм не відповідає, не буде в колі спілкування.

Близнята

Саме вони завантажують безліч своїх фотографій у соціальні мережі та є їх головними героями. Близнята хочуть, щоб усі знали, на що вони здатні і як добре виглядають. У них велике его та почуття власної гідності.

Телець

Завдяки своєму величезному его він може пояснити будь-кому, чому добре мати найкращий одяг, найкрасивіший і найбільший будинок і найкращі розкішні автомобілі. Навіть якщо йому не довелося багато працювати для цього, йдеться про те, що він має все показати.

Діви

Діви можуть бути дуже добрими та щедрими, але вони також можуть бути дуже критичними. У них може скластися негативна думка про людину, навіть якщо вони її не знають. Вони роблять висновки, ґрунтуючись виключно на зовнішньому вигляді.

Лев

Він одержимий матеріальними речами, орієнтується на розкіш, брендовий одяг, дорогу парфумерію. Йому важливий не лише власний зовнішній вигляд, а й партнерка, яка має виглядати не менш ефектно. Лев любить компліменти, і якщо йому їх не вистачає, навіть може влаштувати сцену, щоб привернути увагу.

Стрілець

Стрілець може бути дуже емоційним, але це трапляється нечасто. По суті він зайнятий тим, щоб привернути увагу оточуючих. Він любить покрасуватися, виглядати ідеально і оточити себе крутими речами, не зважаючи на їхню ціну.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.