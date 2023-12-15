Бачать те, що не бачимо ми: 5 фактів про білоголових орланів

Білоголовий орлан, один з двох видів орлів, що мешкають у Північній Америці, відомий як символ сили та свободи. Однак цей величний птах набагато більший, ніж здається на перший погляд. Від вражаючих розмірів до дивовижних здібностей – UAportal зібрав п'ять дивовижних фактів про білоголових орланів.

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Вони належать до найбільших хижаків

Зростаючи до 15 кілограмів у вазі і досягаючи 70-95 сантиметрів у довжину, білоголові орлани дійсно відповідають своїй репутації. Ще більше вражає їхній величезний розмах крил, який може сягати 230 сантиметрів, що дозволяє їм легко парити, не махаючи крилами протягом тривалого часу.

Вони досягають вражаючих висот

Завдяки розмаху крил, орлани-білохвости здатні підніматися на висоту понад три кілометри. Використовуючи теплові потоки повітря, вони можуть економити енергію під час польоту, зосереджуючись на таких важливих завданнях, як полювання та подолання величезних відстаней під час міграції.

Їхній зір напрочуд гострий

Лисі орлани можуть похвалитися зором, що у вісім разів перевершує людський. Зазвичай маючи зір 20/40 або 20/50, ці мисливці можуть з винятковою чіткістю визначити місцезнаходження дрібних тварин на відстані до трьох кілометрів. Більше того, вони мають чудове поле зору, що охоплює 340 градусів, перевершуючи навіть градус огляду сови.

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Насправді вони не мають лисих голів

Всупереч поширеній думці, білоголові орлани не "лисі". Ця помилкова думка виникла через чітко виражене біле пір'я на голові. Насправді термін "лисий" походить від давньоанглійського слова "piebald", що означає "біла голова". Варто зазначити, що орлани-білохвости набувають цієї символічної ознаки лише у віці 4-5 років, проходячи перед цим кілька стадій линяння пір'я.

Сила лап

Білоголові орлани мають лапи, схожі на лещата, їхні кігті чинять руйнівну силу близько 28 кілограмів на квадратний сантиметр, що приблизно в десять разів сильніше, ніж у людини. Ця вражаюча хватка стає в пригоді, коли вони вихоплюють рибу, свою улюблену здобич, з озер і міцно утримують її в повітрі. Крім того, вони можуть вправно відбирати здобич в інших птахів у польоті.

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