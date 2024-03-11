Бачать склянку наполовину порожньою: названо головних песимістів за знаком зодіаку

Кожен із нас час від часу може бути песимістом, але деякі, за словами астрологів, народжуються на світ зі схильністю скаржитися і ставитись до всього з підозрою. Йдеться про Козерогів, Дів, Раків і Скорпіонів. Читайте детальніше!

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Козоріг

Першим у списку песимістів стоїть наполегливий Козоріг. Амбітні уродженці знаку часто одержимі успіхом, але в той же час схильні сумніватися в собі та інших. Їхнє прагнення до перфекціонізму робить їх великими критиками, особливо самих себе.

Діва

Діви відомі своїм аналітичним розумом та увагою до деталей, але також схильні знаходити недоліки у всьому, у тому числі й у собі. Їхній критичний характер часто змушує їх бачити лише негативний бік ситуацій, що робить їх вічними песимістами.

Рак

Раки надзвичайно чутливі та емоційні, але це також змушує їх перебільшувати негативні сторони ситуацій. Схильність Раків хвилюватися і ставити під сумнів кожну деталь робить їх песимістами.

Скорпіон

Скорпіони дуже емоційні і часто схильні ставити під сумнів мотиви інших людей. Їх недовірливість і обережність часто призводять до песимістичного погляду світ.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.