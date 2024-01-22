Вірність не для них! Названо знаки зодіаку, схильні до зрад

Не всі можуть зберігати вірність у стосунках – декого постійно тягне на "пригоди". За словами астрологів, найбільше схильні до зрад Близнята, Раки та Скорпіони.

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Близнята

Люди цього знаку зодіаку мають великий оптимізм і відкритість, що багато хто може помилково інтерпретувати як запрошення до набагато ближчих стосунків. Хоча багато Близнят ясно пояснять ситуацію і не піддадуться спокусі, деякі з них не проти піти на зраду. Більше того, вони будуть брехати, щоб приховати факт зради.

Рак

Хоча Раків і прийнято вважати людьми, які "лікують рани", часто вони також є тими, хто завдає великого болю. Коли уродженці знаку стикаються з проблемами у стосунках і почуваються невпевнено, їм легко піддатися спокусі підвищити свою цінність із кимось іншим. Однак людям цього знаку зодіаку слід пам'ятати, що така поведінка – це хибне коло, яке нікуди не веде.

Скорпіон

Люди, народжені під знаком Скорпіона, вважаються сильними, незалежними та не бояться жодних перешкод. Хоча ці риси часто мають на оточуючих привабливу і привабливу дію, Скорпіон також відрізняється скритністю і любов'ю до таємниць. Навіть якщо вони відкриваються комусь, їм потрібно багато часу, щоб повністю довіритись іншим. Крім того, вони йдуть на зраду, щоб не відчувати прив'язки до партнера.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.