Венера входить у знак Терезів: це буде особливий час для чотирьох знаків зодіаку

Венера входить у знак Терезів – і це віщує кохання та достаток, передбачає повернення часу, вільного від турбот, і підштовхує до дій. Після сезону затемнень багато хто знову набуде життєвих сил.

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Планета особливо опікуватиметься чотирма знаками зодіаку. Вони чудово проведуть час – успіх гарантований у всіх аспектах життя. Венера – планета кохання, задоволення та достатку. Саме жіночий елемент визначає стосунки, в які ми вступаємо, як ми почуваємось і що переживаємо.

Венера також є планетою краси, вона багато в чому визначає нашу творчу силу, а також дуже впливає на фінансові питання. В астрології Венера у Терезах символізує гармонію та рівновагу.

Планета Венера увійшла на знак Терезів 8 листопада 2023 рівно о 10:30 і залишиться в цьому сузір'ї до 3 грудня. Потім перейде у знак Скорпіона.

Венера посилає хороші ідеї, допомагаючи сміливо досягати поставленої мети. Астрологи називають час цієї астрологічної системи періодом гармонії та процвітання. Це той момент, коли варто зосередитись на своїх стосунках.

Венера, покровителька фінансів, добробуту та любові, принесе чарівну силу почуттів, зціливши багато розбитих сердець. Багатьом людям вона відчинить двері до великого кохання, подарувавши їм ідеального партнера.

Венера у Терезах найбільше впливатиме на повсякденне життя Терезів та Овнів. Вона пробудить пристрасть у тих, хто вже у стосунках, а на шляху самотніх поставить людину, яку вони шукали роками. Терези та Овен у цей час можуть шалено закохатися. Вони побачать в іншій людині незвичайний потенціал, швидко усвідомивши, що це саме та їхня друга половинка, яку вони так довго шукали.

Венера також позначиться на житті Левів та Скорпіонів. Представники цих знаків зодіаку незабаром знайдуть велике кохання. Зверніть увагу на своїх друзів та знайомих. Цілком можливо, що серед них таїться кохання всього вашого життя. Гаманець теж буде повний. Венера у Терезах підштовхне до прийняття рішень, які приведуть до фінансового благополуччя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.