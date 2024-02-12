Вічні невдахи! Названо знаки зодіаку, яким постійно не щастить

Знак зодіаку може багато розповісти про нас. І якщо декому все в житті дається легко, то інших буквально переслідують невдачі. За словами астрологів, постійно не щастить Водоліям, Терезам та Ракам. Читайте детальніше!

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Водолій

Невезіння супроводжує Водолія практично щодня. Жодні спонтанні дії не допомагають. В уродженцях знаку є щось, що притягує нещастя, і вони часто опиняються у центрі дуже дивних ситуацій. Хороша новина полягає в тому, що у житті Водолія завжди буде хтось, хто зможе йому допомогти. Йому просто необхідно уважно спостерігати та слухати тих, хто знаходиться поряд з ним.

Терези

Терези – один із знаків зодіаку, у житті якого, на жаль, переважають невдачі. Найчастіше уродженці знаку надто довіряють іншим та не слухають інтуїцію. Також їм не щастить у коханні, Терезам з великими труднощами вдається знайти людину, якій можна довіряти і любити. Їх часто обманюють і зраджують.

Рак

Раки – тихий знак зодіаку, уродженці якого не скаржаться, що їм погано, але життя не завжди безхмарне. Іноді Раки потрапляють у ситуацію, яка навіть багатьом не снилася. Спонтанність не їхня сильна сторона. Їм краще приймати рішення спокійно, інакше вони можуть потрапити в халепу. Раки також мають проблеми у спілкуванні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.