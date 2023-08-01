Ваш партнер вірний вам чи ні? Нумерологія розповість усе: знадобиться п'ять хвилин

Нумерологія може вказати на схильність людини до зради, стверджують фахівці зі зірок. За їхніми словами, спочатку потрібно розрахувати нумерологічну вібрацію партнера, склавши всі числа з дат народження.

Якщо результат є двозначним, потрібно скласти його ще раз. Наприклад, людина, яка народилася 1 березня 1979 року, має виконати операцію: 1+3+1+9+7+9=30. Так, число життєвого циклу – 3.

Життєвий цикл: 1

Така людина не є легким партнером, оскільки дуже владна і любить усім керувати. У неї мінливий настрій – і під впливом моменту вона може зрадити свою другу половинку.

Життєвий цикл: 2

Двійка довірлива та наївна. Вона мріє про велике кохання і надто часто прощає. Така людина цінує теплоту стабільних стосунків та не приймає рішень під впливом моменту. Якщо вона кохає, то це назавжди.

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Життєвий цикл: 3

Нумерологічна трійка вірна, але прискіплива. Ніхто насправді не знає чого хочуть такі люди. Може вийти так, що трійка перерве тривалі стосунки в один день лише для того, щоб закрутити новий роман.

Життєвий цикл: 4

Для четвірки кохання не жарт. У почуттях вона дуже розважлива, а в житті керується більше розумом, ніж серцем. На жаль, відбувається так, що трійка вирішує завести інтрижку. У такому разі вона буде завбачливою і зробить усе, щоб партнер не дізнався про це.

Життєвий цикл: 5

П'ятірка дуже спонтанна, але вона не може говорити про свої почуття. У стосунках їй потрібна свобода, інакше зрад не уникнути.

Життєвий цикл: 6

Для нумерологічної шістки кохання – це весь світ. Стосунки та сім'я у таких людей на першому місці, вони ніколи не підуть на зраду.

Життєвий цикл: 7

Сімки не люблять зав'язувати постійні стосунки. Вони часто створюють дистанцію з партнером, щоб розірвати зв'язки. Такі люди зважуються на зраду, якщо їм набридає рутина.

Життєвий цикл: 8

Для вісімки немає проміжних станів – вона може мати лише "все чи нічого". Вона дуже вимоглива і має великі потреби, але не зрадить. Якщо їй погано, без роздумів припинить стосунки, щоби почати нові.

Життєвий цикл: 9

Це вільний птах, який мріє про велике кохання. У стосунках потребує постійної уваги та обожнювання. Без цього може вдатися до зради.

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