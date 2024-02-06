У лютому ангели охоронятимуть два знаки зодіаку: для них це унікальний шанс

Лютий принесе довгоочікувану втіху для двох уродженців зодіакального кола, які пережили раніше не найкращі часи. Ангельська турбота покладе край їхньому смутку і вкаже правильний шлях, стверджують астрологи.

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Крилаті охоронці допоможуть Близнятам та Рибам розібратися у важких переживаннях та зробити з них висновки. Їм буде легше контролювати свої емоції та бути незалежним. Однак треба взяти ситуацію в свої руки – і зміни не забаряться.

Близнята

Останнім часом Близнята пережили багато моментів, коли їм не вистачало підтримки. Перебуваючи поряд із сім'єю чи друзями, вони, як і раніше, почувалися самотніми та недооціненими. Навіть найзайнятіші люди цього знаку зодіаку відчували порожнечу, яку неможливо заповнити.

У лютому ангели подбають про всіх Близнят, які потребують розуміння та втіхи. Тяжкі емоції поступово вщухнуть, а замість них з'явиться мир і гармонія. Уродженці знаку зрозуміють, на кого вони можуть розраховувати, а з ким краще послабити стосунки, щоб не наражати себе на подальші страждання.

Риби

Риби незабаром відчують ангельську підтримку у тих сферах, які викликають у них найбільше занепокоєння. Іноді хтось неправильно їх розумів, судив за зовнішністю чи ставився до них несправедливо. Риби не завжди здатні постояти за себе і тому страждають мовчки. У лютому ангели подбають про них і нададуть сміливості.

Завдяки цьому їм буде легко звільнитися від поганого впливу і не дозволити, щоб ними скористалися. Люди, народжені під знаком Риб, навчаться говорити "ні", просити про допомогу і голосно говорити про те, що не так у їхніх стосунках.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.