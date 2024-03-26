Захопливий світ криміналу: трилери, які слід подивитися кожному
Приготуйтеся до захопливих сюжетів, напружених подій та незабутніх персонажів, які не дадуть відірватися від екрана. UAportal підготував добірку з п'яти фільмів-трилерів з 2010 по 2015 роки.
"Незбагненне"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Драма, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 97 хвилин
Рік: 2010
Головний продюсер: Грегор Джордан
Фільм розповідає про агента ФБР, перед яким стоїть непросте завдання – залучити експерта з допитів, щоб вибити інформацію з відомого терориста, який винен у серії терористичних атак у США. Коли межа між добром і злом розмивається, агент починає ставити під сумнів власну моральність і межі, які він готовий переступити заради більшого блага.
"Полонянки"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Кримінал, драма, містика
Країна виробництва: США
Тривалість: 153 хвилини
Рік: 2013
Головний продюсер: Аарон Гузіковскі
Фільм "Полонянки" розповідає історію Келлера Довера, чия донька та її подруга зникли на День подяки. Коли розслідування, яке веде детектив Локі, не дає результатів, Келлер бере справу в свої руки і в пошуках правди перетинає етичні межі, щоб знайти свою доньку і притягнути її викрадачів до відповідальності.
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"Темний лицар повертається"
Рейтинг IMDb: 8.4/10
Жанр: Бойовик, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 164 хвилини
Рік: 2012
Головний продюсер: Крістофер Нолан
"Темний лицар повертається" – епічне завершення трилогії про Бетмена Через вісім років після подій "Темного лицаря" Готем-Сіті стикається з новою загрозою в особі нещадного лідера терористів Бейна. Брюс Вейн повинен знову одягнути плащ і протистояти своїм внутрішнім страхам, щоб врятувати місто від знищення.
"Джон Уік"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Бойовик, кримінал, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 101 хвилина
Рік: 2014
Головний продюсер: Василь Іваник
Фільм розповідає про Джона Уіка, відставного найманого вбивці, що прагне помстится. Коли група гангстерів нападає на його дім, вбиває його улюблену собаку і викрадає коштовну машину, минуле Уіка розкривається, і він вирішує жорстоко помститися тим, хто його скривдив.
"Мерзенна вісімка"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: Кримінал, драма, містика
Країна виробництва: США
Тривалість: 167 хвилин
Рік: 2015
Головний продюсер: Квентін Тарантіно
"Мерзенна вісімка" – це напружена і захоплива містика, дія якої розгортається після Громадянської війни. Вісім незнайомців шукають притулку від хуртовини у віддаленому будинку, але їхнє перебування набуває несподіваного повороту, коли приховані плани та обман призводять до кривавого протистояння.
Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.
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