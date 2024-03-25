Ці історії підкорять ваше серце: добірка найкращих мультфільмів останніх років

UAportal підготував добірку чарівних мультфільмів, що вийшли на екрани у 2019-2021 роках. Від гостросюжетних пригод до зворушливих історій – ці анімаційні фільми підкорили серця та уяву глядачів по всьому світу.

Відео дня

"Шпигуни під прикриттям"

Рейтинг фільму: 6.8

Жанр: Анімація, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік: 2019

Режисер: Нік Бруно

"Шпигуни під прикриттям" запрошують у захопливу пригоду, коли супершпигун Ленс Стерлінг стикається з несподіваним поворотом подій, що перетворює його на чарівного, але дещо незграбного голуба. У парі з винахідливим науковцем Волтером Беккетом цей неймовірний дует повинен працювати разом, щоб врятувати світ від схибленого технічного генія.

"Халепа"

Рейтинг фільму: 6.0

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 87 хвилин

Рік: 2019

Режисер: Кевін Джонсон

Приєднуйтесь до грайливого пса на ім'я Халепа, який потрапляє в несподівану пригоду на галасливих вулицях Нью-Йорка. Через жадібного племінника свого колишнього господаря Халепа знайшов нових друзів, які допомагають йому впоратися з низкою кумедних і веселих пригоді.

"Сімейка Крудсів: Нова ера"

Рейтинг фільму: 7.0

Жанр: Анімаційний, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2020

Режисер: Джоел Кроуфорд

"Сімейка Крудсів: Нова ера" возз'єднує улюблену сім'ю Печерних людей, які натрапляють на розкішний, прихований рай, повний різнокольорових істот та дивних людей. В пошуках місця, яке вони зможуть назвати домом Крудсам доводиться долати свої розбіжності, щоб вижити в цьому яскравому, доісторичному світі.

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"Душа"

Рейтинг фільму: 8.1

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2020

Режисер: Піт Доктер

"Душа" запрошує нас у захоплюючу подорож з учителем джазу середньої школи Джо Гарднером, який несподівано потрапляє у світ, де нові душі набувають своєї індивідуальності. Поринувши в пригоду з молодою душею на ім'я 22, Джо відкриває для себе сенс життя, мету і красу, яку можна знайти в буденних моментах.

"Лука"

Рейтинг фільму: 7.5

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2021

Режисер: Енріко Касароса

На залитій сонцем італійській Рив'єрі "Лука" розповідає про захопливу дружбу, що зав'язується між морськими чудовиськами Лука та Альберто. Разом вони вирушають у літню пригоду, сповнену захопливими поїздками на скутерах, смачною італійською пастою та таємницями, які потрібно розгадати.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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