Захоплюючі мультфільми, що стали класикою десятиліття

Відкрийте для себе магію анімаційного кіно, зазирнувши у світ найкращих мультфільмів 2004-2010 років. UAportal розповів про захоплюючі історії, які зачаровували глядачів.

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"Суперсімейка"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анімація, екшн, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік виробництва: 2004

Головний продюсер: Бред Берд

"Суперсімейка" – це мультфільм, дія якого розгортається у світі, де супергерої, колись знамениті та шановані, змушені жити звичайним життям через урядовий мандат. Фільм розповідає про сім'ю Паррів, які таємно володіють надздібностями. Містер Неймовірний (Боб Парр) та його дружина Еластична дівчина (Хелен Парр) разом зі своїми дітьми, Вайолет, Деш та Джек-Джеком, намагаються врівноважити своє звичайне життя з боротьбою зі злочинністю.

"ВОЛЛ-І"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 98 хвилин

Рік виробництва: 2008

Головний продюсер: Ендрю Стентон

"Волл-І" – це зворушливий мультфільм, дія якого розгортається в майбутньому, де Земля стала непридатною для життя через величезну кількість сміття. Фільм розповідає історію Волл-І, маленького робота-сміттяра, який розвинув власну унікальну особистість і допитливий характер.

"Вперед і вгору"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік виробництва: 2009

Головний продюсер: Піт Доктер

"Вперед і вгору" розповідає історію Карла Фредріксена, старенького вдівця, який вирушає у грандіозну пригоду, прив'язавши тисячі повітряних кульок до свого будинку, щоб той злетів у повітря. Куди він прямує? Райський водоспад. Дорогою старий несподівано знаходить безбілетника Рассела, молодого дослідника дикої природи, який стає його компаньйоном.

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"Історія іграшок 3: Велика втеча"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 103 хвилини

Рік виробництва: 2010

Головний продюсер: Лі Ункріч

Дія "Історія іграшок 3: Велика втеча" відбувається через кілька років після попередньої частини і розповідає про Енді, який вже виріс і збирається вступати до коледжу. У процесі пакування речей улюблені іграшки – Вуді, Базз Лайтер та решта банди – випадково опиняються в дитячому садку замість того, щоб залишитися на горищі.

"Як приборкати дракона"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація, екшн, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 98 хвилин

Рік виробництва: 2010

Головний продюсер: Дін Деблуа, Кріс Сандерс

Дія фільму "Як приборкати дракона" розгортається у вікінгському місті Берк, яке потерпає від нападів драконів. Гикавка, молодий вікінг, який мріє стати винищувачем драконів, випадково заводить дружбу з пораненим драконом Нічної Люті, давши йому ім'я Беззубик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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