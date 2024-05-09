Урожай на вікні: три корисні продукти, які легко виростити вдома

Додати в свій раціон багаті на поживні елементи продукти ще ніколи не було так просто. UAportal назвав три суперпродукти, які можна виростити на власному підвіконні.

Імбир

Відомий своїми лікувальними властивостями, імбир – це універсальний корінь, який може допомогти полегшити нудоту, здуття живота та запалення. Найкраще те, що його можна вирощувати у горщику. Просто посадіть корінь імбиру в добре підготовлений ґрунт, і вже за 10 місяців отримаєте власний урожай імбиру.

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Помідори

Для помідорів чері, які легше вирощувати і які швидше дозрівають, розгляньте можливість посадки в контейнерах. Тільки не забудьте забезпечити достатню кількість сонячного світла, захист від вітру та багатий на поживні речовини ґрунт для оптимального зростання.

Мікрозелень

Ця маленька, ніжна зелень наповнена вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які можуть покращити рівень холестерину та підтримати здорову травну систему. Для вирощування мікрозелені потрібен лише лоток для насіння та трохи компосту. Популярні варіанти включають салат, базилік, кінзу та петрушку. За кілька тижнів можна зібрати власний урожай домашньої мікрозелені.

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