Уперті і егоїстичні: названо найнестерпніші знаки зодіаку

Деякі люди мають складний характер, через що з ними важко порозумітися. За словами астрологів, найнестерпнішими можна назвати Овнів, Тельців, Левів, Скорпіонів та Козорогів.

Овен

Після дня, проведеного з Овном під одним дахом чи на роботі, вам захочеться втекти чи вилити йому на голову відро холодної води. Упертий, нестерпний, він готовий на все заради своєї мети. Овен не здасться, навіть якщо зовсім не правий - його не пересперечати.

Телець

Телець любить бути розумнішим за інших, навіть якщо це не так. Слухаючи його, здається, що він настільки досконалий, що решті навіть не дозволяється сидіти або стояти поруч із ним. Життя з Тельцем важке – ви порозумієтеся, якщо у вас є можливість відпочити від нього, вирушивши в якусь відпустку.

Лев

Якщо ви не зможете повторювати те саме, життя зі Левом стане неможливим. Він любить постійно хвалити себе і хоче чути це й від інших. І це ще не все - він дуже вимогливий.

Скорпіон

Як би Скорпіонів не хвалили, життя з ними діаметрально протилежне. Вони швидко ображаються, нестерпні, уперті і раді готові в емоціях зробити щось, що може зашкодити іншим.

Козоріг

Козоріг зведе вас з розуму своїми постійними зауваженнями. Жорсткий характер і постійні спроби влаштувати все по-своєму (неприйнятно для інших!) викликають безліч конфліктів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.