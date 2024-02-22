Вміють грати на емоціях! Названо головних обманщиків за знаком зодіаку

Деякі люди легко вміють грати на емоціях, хоч і справляють враження надзвичайно щирих. За словами астрологів, головними обманщиками за знаком зодіаку можна назвати Водоліїв та Козорогів. Читайте детальніше!

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Водолій

Хоча на перший погляд може здатися, що люди цього знаку зодіаку надзвичайно милі та ніжні, під доброзичливою зовнішністю вони приховують свою холодну та розважливу натуру. Водолії люблять крутити і змінювати факти, щоб когось обдурити. Завдяки вмінню аналізувати та помічати деталі вони можуть вигадати ідеальний сценарій для будь-якої ситуації.

Люди цього знаку зодіаку думають, що вони не роблять нічого поганого, оскільки чинять лише дрібні шахрайства. Однак вони не усвідомлюють, наскільки важливою є чесність. Їхня поведінка сильно впливає на їхні стосунки з близькими, які швидко розуміють їхній спосіб дій.

Козоріг

Люди цього знаку зодіаку надзвичайно розважливі та зарозумілі. Проблема, однак, у тому, що вони не усвідомлюють своїх недоліків, тому не звертають уваги на те, що слова, які вони говорять, та їхня поведінка можуть когось дуже сильно зачепити. Козорогів часто звинувачують у інтригах.

Це не дивно, адже люди цього знаку зодіаку можуть брехати, не замислюючись. Більше того, варто пам'ятати, що якщо їм доведеться спотворити реальність або звести наклеп на когось заради досягнення власної вигоди, вони зроблять це незалежно від наслідків. Навіть ціною втрати найкращого друга чи кохання всього життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.