У Риб багато недоліків, але цей отруює життя кожному: ось у чому справа

Риби – найчутливіший чи навіть надчутливий знак зодіаку. Такі люди – творчі особи, які мають багато талантів, які, на жаль, не всі не здатні оцінити. Однак це не найбільший їхній недолік!

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Риби – мученики, які несуть на хресті всі проблеми та турботи цього світу. Вони мають досить низьку думку про себе, не можуть оцінити свої переваги та сильні сторони, але сильно зациклюються на своїх недоліках. Уродженці знаку також досить ревниві, тому що замість того, щоб зосередитися на собі, дивляться на успіхи інших, занурюючись у ще більший сум.

Це велика помилка, адже у Риб багато талантів, а їхня схильність до містицизму та таємних знань не від цього світу. Риб захоплює магія, парапсихологія, астрологія, ворожіння та все, що неможливо пояснити раціонально. Недарма серед Риб багато акторів, письменників, художників, музикантів та вокалістів.

Риби також дуже товариські, чуйні, лояльні та терпимі. Їх відрізняє виняткова інтуїція та відданість близьким. На жаль, з погляду балансу у них також є маса недоліків, і один із них справді може виявитися занудством! Риби можуть бути егоїстичними, непоступливими і водночас меланхолійними та схильними до залежностей. Вони погано справляються зі своїми емоціями і досить нестійкі.

Риби мають величезну потребу відчувати себе в безпеці, але вони не можуть знайти її в собі. Це, звичайно ж, пов'язане з їхньою низькою самооцінкою та крайньою чутливістю. Це змушує їх відчувати загрозу та чекати наступного удару. Іноді це спрацьовує як пророцтво, що самовиконується, і Риби дійсно накликають на себе розчарування і нещастя.

З роками Риби виробляють власні захисні механізми, здатні дратувати чи навіть відштовхувати інших людей. На жаль, без них вони не можуть нормально жити у суспільстві. Їхня заздрісність буквально отруює життя іншим.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.