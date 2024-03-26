Вони мають свій секрет! Названо довгожителів за знаком зодіаку

У деяких людей найбільше шансів прожити довге та щасливе життя, стверджують астрологи. За їхніми словами, це пов'язано з впливом зірок, що значною мірою визначає характер людини та її моделі поведінки. Найчастіше довгожителями стають Тельці, Козороги та Терези.

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Телець

Астрологи пророкують Тельцю найдовше життя. Представники цього знаку зодіаку люблять жити та люблять своє життя. Їм подобається вчитися та відкривати для себе щось нове. Проте їхній допитливості є межа: вони не схильні до ризику. Тривалість життя Тельця – 80 років.

Козоріг

Представники цього знаку зодіаку люблять добре подумати, перш ніж ухвалювати ризиковані рішення. Саме тому астрологи пророкують Козорогам довге життя. Очікувана тривалість життя – 65 років.

Терези

Терези – найнерішучіший знак зодіаку. Їм складно ухвалювати важливі рішення. Саме тому вони часто вагаються у прийнятті рішень. Тому можна сказати, що Терези теж дуже обережні. Очікувана тривалість життя Терезів – 55 років.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.