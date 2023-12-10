У них буде не один шлюб: названо найбільш мінливі в коханні знаки зодіаку

Деякі люди, беручи шлюб, твердо впевнені, що проведуть все своє життя з партнером. Інші ж дуже мінливі, тому часто кидаються у пошуки нового кохання, навіть якщо перебувають у стосунках. За словами астрологів, йдеться про Овнів, Тельців, Раків, Терезів, Риб.

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Овен

Овен відомий своєю пристрасною та полум'яною натурою. Він рішучий, наполегливий і не боїться брати він ініціативу у романтичних стосунках. Уродженці знаку спонтанні та часто дивують своїх партнерів несподіваними жестами. Вони люблять пригоди та нові враження. Овни – природжені романтики, тому можуть одружуватися кілька разів за своє життя в пошуках єдиного і неповторного партнера.

Телець

Тельцями керує Венера, планета кохання, що робить їх від природи романтичними. Якщо їм не вистачає чуттєвості та стабільності у нинішніх стосунках, вони шукатимуть це в іншому союзі. Телець готовий згаяти час на те, щоб побудувати міцний емоційний зв'язок зі своїм партнером. Уродженці знаку цінують у житті все прекрасне та люблять балувати своїх близьких. Якщо стосунки не дають того, чого хочуть, готові почати все спочатку.

Рак

Раки емоційні та дбайливі. Вони можуть одружуватися кілька разів у житті, тому що серйозно ставляться до стосунків. Уродженці знаку хочуть стабільності та безпеки. Вони чуйні та інтуїтивні, часто відчувають потреби та бажання свого партнера, не кажучи ні слова. Раки створюють теплу, люблячу атмосферу, яка змушує їхнього партнера відчувати, що він перебуває у безпечній гавані.

Терези

Терези відомі своїм балансом та гармонією. Після розлучення вони швидко починають нові стосунки. Уродженці знаку мають природну харизму, яка приваблює оточуючих. Здатність Терезів бачити обидві сторони ситуації робить їх відмінними комунікаторами. Вони вирішують конфлікти із добротою. Їм подобається створювати гарну та романтичну обстановку. Природна харизма і грація Терезів роблять їх майстрами романтики. Шлюб, можливо, не такий важливий для них, але вони можуть зробити це заради свого партнера.

Риби

Риби – мрійники та ідеалісти. Найчастіше перші шлюби можуть виявитися невдалими, тому що Риби в них ще надто багато навчаються, мріють та ідеалізують. Уродженці знаку неймовірно чуйні та розуміючі, але їхня головна вада – надто багато фантазій про ідеальні стосунки. Вони можуть кілька разів у житті міняти партнерів, але тільки на старість розуміють, що ідеальних людей не буває.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.