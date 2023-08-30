У цих знаків зодіаку найменше шансів вступити в шлюб: астрологи пояснили, у чому причина

Багато хто мріє знайти другу половинку та побудувати гармонійні стосунки. Однак, за словами астрологів, деякі знаки зодіаку мають більше шансів одружитися, а інші навряд чи офіційно оформлять свої стосунки. Дізнайтеся, хто потрапив до списку та в чому причина!

Стрілець

Стрільці незалежні і потребують свободи. Вони можуть любити по-справжньому, але мають проблеми з пошуком компромісів. Люди під цим знаком мають найменше шансів одружитися, оскільки зовсім цього не хочуть. Стрільці намагаються уникнути відповідальності.

Водолій

Водоліям важко висловлювати свої емоції. Люди під цим знаком цінують свободу та завжди йдуть своїм шляхом. Вони не бачать себе у шлюбі, оскільки є індивідуалістами. Водолії не хочуть ладити з іншими або йти на компроміс. Вони навіть не хочуть ні з ким ділити своє життя.

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Телець

Тельці вперті й не терплять компромісів. Таким людям буде нелегко у шлюбі, тому вони всіляко уникають довгострокових стосунків. Уродженці знаку егоїстичні і найбільше у житті цінують гроші та інші матеріальні блага, а не почуття.

Терези

Терези незалежні і нерішучі. Ці дві риси характеру точно не сумісні з рішенням одружитися. Хоча люди під цим знаком дуже романтичні, шлюб – це не те, чого їм хотілося б від життя. Вони набагато більше цінують волю.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.