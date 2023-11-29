Цінують дії, а не слова: названо найрішучіших жінок за знаком зодіаку

Деякі жінки відрізняються прямолінійністю, рішучістю та цінують дії, а не слова. За ці риси характеру одні їх шанують, інші критикують. За словами астрологів, йдеться про Тельців, Левів і Водоліїв.

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Телець

Жінка-Телець впевнена у собі і рішуча. Вона чудово вміє працювати в команді та комунікабельна. Її найбільша перевага в тому, що їй не соромно просити про допомогу. Однак вона нервує, коли інші люди вважають це слабкістю чи некомпетентністю.

Така жінка на роботі та в особистому житті встановлює чіткі межі та не дозволяє нікому стати в неї на шляху. Вона вважає, кожен має право на власне життя, тому не зобов'язана враховувати думку інших. Хоча на роботі її поважають за наполегливу позицію, близькі вважають її егоїстичною.

Лев

Жінка-Лев надзвичайно харизматична і здатна переконати будь-кого дотримуватися її ідей. Вона не схильна до суперечок і зазвичай поводиться вдумливо, але дуже злиться, коли інші не хочуть її слухати. Для неї це відвертий прояв неповаги і навіть зневаги

Її не дуже хвилює позиціях інших людей, оскільки вона знає, що кожна людина має свої погляди. Однак, коли в неї щось на думці, вона цього не приховуватиме. Для неї найголовніше – бути в гармонії із собою.

Водолій

Жінка-Водолій не любить, коли інші люди нав'язують їй свою думку. Вона цінує конкретику та завжди приймає усвідомлені рішення. До вказівки на її помилки або надання непроханих порад ставиться дуже болісно. В особистому житті вона цінує дії більше ніж слова.

Така жінка завжди поводиться порядно і якщо щось обіцяє, то дотримується слова. На її думку, те, як ми ставимося до близьких людей, є характеристикою нас самих. Жодні гарні і пишномовні слова не прикриють злих справ.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.