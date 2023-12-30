Три знаки зодіаку чекає дивовижний 2024 рік: вони обранці долі

Початок 2024 року може бути для трьох знаків зодіаку поворотним у долі. За словами астрологів, Всесвіт вже обрав своїх фаворитів, на яких чекають лише хороші новини. У списку щасливчиків Тельці, Риби, Терези.

Відео дня

Телець

Тельці вступлять у 2024 рік з якоюсь тривогою, але швидко виявиться, що вони можуть бути спокійні за своє майбутнє. У першій половині року може не статися нічого вражаючого, але далі у житті уродженців знаку почне відбуватися щось справді чарівне. Тельці розправлять крила і отримають зиск від того, що робили раніше. На них чекає кар'єрний зліт і фінансовий успіх.

Риби

Риби вважаються надзвичайно ніжними, навіть надто чутливими, особливо, коли справа стосується контактів з іншими людьми. Вони часто не отримують нічого за свою самовідданість – навпаки, дозволяють іншим експлуатувати себе. На цей раз все буде не так. Уродженці знаку нарешті повірять у добро інших людей, адже вони отримають усе найкраще. Самотні також зможуть знайти кохання.

Терези

Терезам пощастить у двох сферах життя – у фінансах та в коханні! Уродженці знаку відчують, як їхні серця б'ються швидше, бо доля готує їм нове кохання. Зміни у своїх фінансах відчують із початку року, адже робота, а отже й гроші, прийдуть до них самі. У 2024 році людям, народженим під знаком Терезів, достатньо лише відкрити своє серце та розум новим можливостям, а не закриватися від того, що пропонує їм Всесвіт.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.