Три знаки зодіаку чекає удар долі на вихідних: вони відчують себе нещасними

Вихідні 20-21 липня 2024 року принесуть проблеми трьом уродженцям зодіакального кола. Невезіння не залишить їх до понеділка, але після цього стане трохи кращим. За словами астрологів, у зоні ризику Близнюки, Стрілець та Риби.

Доля розставлятиме перешкоди на шляху людей, народжених під цими знаками. Крім того, щотижневий астрологічний прогноз показує, що розташування зірок також буде для них несприятливим.

Близнюки

Близнюки буквально відчують, що доля підкидає їм перешкоди. На них чекає багато справ, і завжди буде щось, що їх зупиняє. У результаті деякі плани можуть змінитися, інші взагалі не здійснитися. Близнюкам важливо поставитися до цього спокійно, стиснути зуби і, головне, не панікувати – тоді їм легше протистояти негараздам.

Стрільці

Ці вихідні Стрільці зрозуміють, що промахнулися. Вибір, який вони зробили – не те, чого справді хотіли. На жаль, зараз вже надто пізно щось змінювати. Тому цими вихідними доведеться подолати проблеми, а потім спробувати створити план дій, щоб отримати максимальну користь із ситуації, в якій опинилися.

Риби

Риби зрозуміють, що їхні інтриги були марними. Останнім часом вони показали свою погану сторону і, підштовхувані своєю наївністю, потрапляли в нові і нові неприємності. Крім того, вони серйозно зіпсували життя дорогим людям. Тому настав час визнати свою помилку і в той же час спробувати якось вирішити ситуацію.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.