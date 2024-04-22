Три знаки зодіаку завжди драматизують: із ними важко спілкуватися

Деякі схильні перебільшувати більше, ніж інші та драматизувати будь-яку життєву ситуацію. За словами астрологів, Леви, Риби та Стрільці здатні засмутитися через дрібниці та виплеснути негатив на оточуючих.

Лев

Леви прагнуть успіху за будь-яку ціну і хочуть бути в центрі подій. Уродженці знаку часто перебільшують, щоб справити сильне враження на інших – і йдеться як про позитивні емоції, так і про негативні. Леви здатні влаштувати драму через невірно сказане кимось слово і чекатимуть, щоб їх усі втішали.

Риби

Чутливі Риби схильні до емоційних перебільшень. Вони постійно витають у світі фантазій та дуже гостро реагують на реальність. Уродженці знаку сприймають світ через призму сильних почуттів, що призводить до раптових спалахів емоцій. Це їхній спосіб впоратися із суворими реаліями повсякденного життя.

Стрілець

Оптимістичні Стрільці схильні драматизувати дрібниці, які стосуються їхнього почуття свободи. Скасована поїздка може викл и кати у них істерику, адже у уродженців знаку дуже сильний потяг до пригод та досліджень. Девіз Стрільців – все чи нічого. Вони можуть перебільшувати свої плани, надії та цілі, ігноруючи реальні перспективи та ризики. Це може спричинити проблеми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.